Организаторы Уимблдона - травяного турнира серии Большого шлема, позволят болельщикам смотреть игры футбольного чемпионата мира прямо на трибунах, где проводятся поединки теннисного турнира.

Организаторы Уимблдона — травяного турнира серии "Большого шлема", позволят болельщикам смотреть игры футбольного чемпионата мира прямо на трибунах, где проводятся поединки теннисного турнира.Согласно установленным правилам Уимблдона, во время проведения игр соревнования всем посетителям теннисных стадионов запрещено пользоваться мобильными девайсами и иными устройствами. Эта мера сделана для того, чтобы на кортах устанавливалась тишина. Однако из-за наложения матчей Уимблдона на решающие игры футбольного мундиаля это правило будет отменено.Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета Льюис Тасс прокомментировал принятое решение: "Если болельщики не лишают удовольствия других зрителей наблюдать за теннисом и смотрят за игрой в наушниках, либо приглушив звук трансляции, то это нормально. Уверен, что все это понимают".Напомним, что свои выступления на чемпионате мира по футболу продолжает сборная Англии, которая впервые за последние годы поборется за выход в финал. Соперником "трех львов" по полуфиналу будет команда Хорватии.