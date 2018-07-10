Накануне первого полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии одними из самых заинтересованных лиц являются букмекеры, который во время соревнований такого уровня рискуют не репутацией – деньгами. Ставки на победу каждой из команд почти равные.

Накануне первого полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии одними из самых заинтересованных лиц являются букмекеры, который во время соревнований такого уровня рискуют не репутацией – деньгами. Ставки на победу каждой из команд почти равные.Ведущие букмекерские конторы Великобритании принимают деньги на победу сборной Франции с коэффициентами от 2.55 до 2.70. В то же время поставить на успех "Красных дьяволов" из Бельгии можно по курсу от 2.90 до 3.05.Ничейный исход по мнению британских букмекеров менее вероятен, чем победа одной из команд в основное время, и ставки на этот результат по итогам 90 минут игры принимаются с коэффициентами от 3.30 до 3.50.По традиции можно поставить и на конкретных игроков, так вот здесь в качестве потенциальных авторов голов фигурируют француз Антуан Гризманн (коэффициенты от 2.85 до 3.00) и темнокожий бельгиец Ромелу Лукаку (2.60-2.75).Напомним, что матч Франция — Бельгия пройдет на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" во вторник, 10 июля, в 21.00 по московскому времени. Телеканал "Россия 1" и сайт 33Live.RuRu будут вести прямую трансляцию игры.