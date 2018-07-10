Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанаток
вратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуют
успехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову – танцовщица не
выпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.
Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанаток
вратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуют
успехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову – танцовщица не
выпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.
Валерия сохранила дружеские отношения с Акинфеевым даже
после расставания. По ее словам, Игорь никогда не был бабником, так что не надо
связывать их разрыв с другой женщиной. Они расстались по обоюдному согласию. А
вот сейчас Валерия не исключает, что снова будет вместе с Игорем – несмотря на
то, что спортсмен женат на актрисе Екатерине Герун.
"Конечно, я была на матче с Испанией и лично поздравила
Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было
собрать", – рассказала Якунчикова.
Напомним, вокруг отношений вратаря Игоря Акинфеева и внучки
известного тренера Валерия Непомнящего – Леры Якунчиковой – в свое время было
много шума. Они начали встречаться в 2008 году, когда девушке было всего 15
лет. Спортсмен обещал, что женится на ней – как только она достигнет
совершеннолетия. Однако предложения так и не последовало, пара рассталась
спустя 6 лет.
У знакомых девушки сложилось мнение, что она вышла замуж за
танцора Илью Сухоносова назло Игорю Акинфееву. Многие уверены, что Лера до сих
пор мечтает однажды воссоединиться с звездным голкипером.
Валерию в балетной среде знают под сценическим псевдонимом
Лера Тальони. Она чемпионка России по хип-хопу, PR-директор в театре "Содружество
актеров Таганки" и тренер по стретчингу (растяжка мышц). Танцовщица
уверена, что негативные эмоции накапливаются в разных частях тела, а растяжка
отлично помогает снять напряжение. И поэтому сама Валерия никому не желает зла,
пишет