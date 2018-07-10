Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанаток вратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуют успехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову – танцовщица не выпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.

Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанатоквратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуютуспехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову – танцовщица невыпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.Валерия сохранила дружеские отношения с Акинфеевым дажепосле расставания. По ее словам, Игорь никогда не был бабником, так что не надосвязывать их разрыв с другой женщиной. Они расстались по обоюдному согласию. Авот сейчас Валерия не исключает, что снова будет вместе с Игорем – несмотря нато, что спортсмен женат на актрисе Екатерине Герун."Конечно, я была на матче с Испанией и лично поздравилаИгоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно былособрать", – рассказала Якунчикова.Напомним, вокруг отношений вратаря Игоря Акинфеева и внучкиизвестного тренера Валерия Непомнящего – Леры Якунчиковой – в свое время быломного шума. Они начали встречаться в 2008 году, когда девушке было всего 15лет. Спортсмен обещал, что женится на ней – как только она достигнетсовершеннолетия. Однако предложения так и не последовало, пара рассталасьспустя 6 лет.У знакомых девушки сложилось мнение, что она вышла замуж затанцора Илью Сухоносова назло Игорю Акинфееву. Многие уверены, что Лера до сихпор мечтает однажды воссоединиться с звездным голкипером.Валерию в балетной среде знают под сценическим псевдонимомЛера Тальони. Она чемпионка России по хип-хопу, PR-директор в театре "Содружествоактеров Таганки" и тренер по стретчингу (растяжка мышц). Танцовщицауверена, что негативные эмоции накапливаются в разных частях тела, а растяжкаотлично помогает снять напряжение. И поэтому сама Валерия никому не желает зла,пишет