Ведущая телепроекта Дом-2 Юлия Ефременкова растрогалась на лобном месте при виде бывшего избранника. Она призналась, что несколько дней назад вновь отправила Сергею Кучерову сообщение с признаниями в чувствах.

Ведущая телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова растрогалась на лобном месте при виде бывшего избранника. Она призналась, что несколько дней назад вновь отправила Сергею Кучерову сообщение с признаниями в чувствах.Казалось, что история многострадальных отношений Ефременковой и Кучерова завершилась, когда влюбленные расстались, и Сергей покинул Москву. Однако его внезапное появление на телепроекте в качестве участника напомнило ведущей "Дома-2" о еще не затянувшихся ранах на сердце.При очередной встрече на лобном месте Ефременкова и Кучеров разрыдались, говоря друг о друге. Однако больше всего слез пролила именно ведущая.Ефременкова посетовала на то, что в искренность ее чувств никто никогда не верил, а саму девушку считали карьеристкой. "Говорили, что мне не нужна ни семья, ни отношения, ни дети, ни любовь. Я думаю, что люди убедились, кому из нас двоих больше было надо", – заявила она.Более того, Юлия призналась, что пару дней назад связалась с Кучеровым, чтобы напомнить ему о своих глубоких чувствах. Девушка желает понять, есть ли у них шанс на возобновление отношений.Также звезда телестройки мечтает о детях от бывшего парня. "Еще неделю назад я писала Сереже сообщение о том, что я его очень люблю, и что он – единственный мужчина в моей жизни, от которого я хочу иметь дочку, которая будет похожа на него, сына. И я знаю, что он будет прекрасным папой", – подытожила откровенный монолог ведущая.Стоит отметить, что пользователи Сети призвали Ефременкову образумиться и не наступать еще раз на те же грабли. "Юленька, ты прекрасна. Он тебя не достоин. И без него все будет", "Зачем заходить дважды в одну реку? Вы что, совсем глупые?!" – высказались подписчики.