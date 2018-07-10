Иностранцы могут решить, что главного тренера сборной России по футболу зовут Надежда. Это беспокоит Станислава Черчесова, он просит журналистов выражаться точнее в присутствии коллег из-за рубежа.

Иностранцы могут решить, что главного тренера сборной Россиипо футболу зовут Надежда. Это беспокоит Станислава Черчесова, он проситжурналистов выражаться точнее в присутствии коллег из-за рубежа.Россия – великая страна. Это признали иностранные коллегиСтанислава Черчесова. Главный тренер сборной России подчеркивает:организованный Россией чемпионат мира по футболу и игра российской командыразвеяла все сомнения зарубежных участников."Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реальногордишься тем, как они с тобой разговаривают. И все сомнения, которые у нихбыли, развеялись, все говорят: Россия – великая страна", – сказал Черчесов.Прокомментировал специалист и вылет команды Германии сЧМ-2018. Черчесов уверен: несмотря на поражение, немецкая сборная выйдет нановый, более высокий уровень. Он рассказал, что общается с коллегой ЙоахимомЛевом посредством СМС, но в ближайшее время намерен ему позвонить.Высказался Черчесов и о флешмобе "усы надежды",который был организован перед началом чемпионата мира. Специалист отметил, чтокогда его представляли иностранцам, то называли "нашей надеждой"."Захожуя в комнату, там иностранцы сидят, и меня представляют: это наша надежда".И они так на меня смотрят. Я говорю: ребята, меня не Надежда зовут! Так и здесь– "усы надежды". Многие понимают по-разному, так что вы, пожалуйста,расшифровывайте", – попросил тренер в эфире Первого канала.Флешмоб "Усы надежды", посвященный главномутренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своимиусами, запустил ведущий телеканала Иван Ургант. В своем вечернем шоу он призвалзрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом#усынадежды.Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4финала. В этом матче она уступила Хорватии (2:2 в основное и дополнительноевремя, 3:4 – по пенальти). Тем не менее, для национальной команды этотрезультат стал лучшим в новейшей истории, что высоко оценили и болельщики.Станислав Черчесов признался, что встреча с болельщиками,которая прошла 8 июля в фан-зоне на Воробьевых горах, была ему очень приятна.Фанаты сборной были вместе с футболистами весь турнир, игроки и тренерблагодарны им за огромную поддержу. Она проявилась еще раз в огромной толпе,которая собралась, чтобы приветствовать свою команду.