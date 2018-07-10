Иностранцы могут решить, что главного тренера сборной России
по футболу зовут Надежда. Это беспокоит Станислава Черчесова, он просит
журналистов выражаться точнее в присутствии коллег из-за рубежа.
Иностранцы могут решить, что главного тренера сборной России
по футболу зовут Надежда. Это беспокоит Станислава Черчесова, он просит
журналистов выражаться точнее в присутствии коллег из-за рубежа.
Россия – великая страна. Это признали иностранные коллеги
Станислава Черчесова. Главный тренер сборной России подчеркивает:
организованный Россией чемпионат мира по футболу и игра российской команды
развеяла все сомнения зарубежных участников.
"Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реально
гордишься тем, как они с тобой разговаривают. И все сомнения, которые у них
были, развеялись, все говорят: Россия – великая страна", – сказал Черчесов.
Прокомментировал специалист и вылет команды Германии с
ЧМ-2018. Черчесов уверен: несмотря на поражение, немецкая сборная выйдет на
новый, более высокий уровень. Он рассказал, что общается с коллегой Йоахимом
Левом посредством СМС, но в ближайшее время намерен ему позвонить.
Высказался Черчесов и о флешмобе "усы надежды",
который был организован перед началом чемпионата мира. Специалист отметил, что
когда его представляли иностранцам, то называли "нашей надеждой"."Захожу
я в комнату, там иностранцы сидят, и меня представляют: это наша надежда".
И они так на меня смотрят. Я говорю: ребята, меня не Надежда зовут! Так и здесь
– "усы надежды". Многие понимают по-разному, так что вы, пожалуйста,
расшифровывайте", – попросил тренер в эфире Первого канала.
Флешмоб "Усы надежды", посвященный главному
тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими
усами, запустил ведущий телеканала Иван Ургант. В своем вечернем шоу он призвал
зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом
#усынадежды.
Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4
финала. В этом матче она уступила Хорватии (2:2 в основное и дополнительное
время, 3:4 – по пенальти). Тем не менее, для национальной команды этот
результат стал лучшим в новейшей истории, что высоко оценили и болельщики.
Станислав Черчесов признался, что встреча с болельщиками,
которая прошла 8 июля в фан-зоне на Воробьевых горах, была ему очень приятна.
Фанаты сборной были вместе с футболистами весь турнир, игроки и тренер
благодарны им за огромную поддержу. Она проявилась еще раз в огромной толпе,
которая собралась, чтобы приветствовать свою команду.