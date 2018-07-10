Покусилась на жизнь новорождённой. 38-летняя жительница Петушинского района впала в послеродовую депрессию и чуть не задушила свою маленькую дочку, когда та спала в коляске. К счастью, женщина вовремя опомнилась и вызвала скорую. Младенца удалось спасти. Сейчас девочка находится в Областной детской клинической больнице.

Покусилась на жизнь новорождённой. 38-летняя жительница Петушинского района впала в послеродовую депрессию и чуть не задушила свою маленькую дочку, когда та спала в коляске. К счастью, женщина вовремя опомнилась и вызвала скорую. Младенца удалось спасти. Сейчас девочка находится в Областной детской клинической больнице. Ведётся следствие. По информации Следкома, беременность была для женщины желанной, но протекала тяжело. В семье уже подрастают 2 сына, её можно назвать благополучной. После выписки маме нездоровилось, раздражал плач дочери. Вероятно, психика женщины не выдержала. Сейчас с многодетной мамой работают специалисты.