Испанская Валенсия отправила запрос о потенциальном приобретении защитника сборной России Марио Фернандеса. Игра футболиста на чемпионате мира по футболу привлекла внимание представителей летучих мышей.

Испанская "Валенсия" отправила запрос о потенциальном приобретении защитника сборной России Марио Фернандеса. Игра футболиста на чемпионате мира по футболу привлекла внимание представителей "летучих мышей".Впрочем, московский клуб уже дал понять, что не собирается расставаться с одним из значимых игроков линии обороны и выставили за Фернандеса цену в размере 20 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на UOL. Ожидается, что такая высокая стоимость может спугнуть валенсийцев и отказаться от идеи приобретения игрока.Кроме того, одной из причин отказа армейского клуба может являться и без того небольшое количество защитников в составе. Напомним, что ранее свою футбольную карьеру завершил Сергей Игнашевич, а еще у двоих оборонцев ЦСКА – Василия и Алексея Березуцких 30 июня истекли сроки контрактов.