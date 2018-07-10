Ленинский районный суд Перми стал центром притяжения знаменитостей. Там рассматривают дело об избиении DJ Smash. На скамье подсудимых — бывший депутат Заксобрания Александр Телепнев и его друг.

Ленинский районный суд Перми стал центром притяжения знаменитостей. Там рассматривают дело об избиении DJ Smash. На скамье подсудимых — бывший депутат Заксобрания Александр Телепнев и его друг. Поддержать пострадавшего музыканта в суде пришел рэпер Тимати. На всякий случай — с телохранителями.Из салона Bentley — разом две суперзвезды отечественного шоу-бизнеса: в шикарном и строгом костюме DJ Smash и вольно наряженный Тимати — с татуировками напоказ. Такой дуэт сделал бы честь любому ночному клубу, а делает в этот раз суду. В разгаре процесс, по которому DJ Smash, он же — Андрей Ширман, проходит пострадавшим. Его старый друг приехал поддержать его и привлечь к уголовному делу побольше внимания, чтобы предполагаемые обидчики музыканта не ушли безнаказанными.Одна рука рэпера почему-то в гипсе, а значит, рукопашной между ним и предполагаемыми обидчиками DJ Smash в этот раз точно не будет. Ее, конечно, особо никто и не ждал, хотя Тимати едва ли не открыто вызывал спортсменов на бой. Несмотря на травму, рэпер не выходит из образа и остается в темных очках даже в зале суда. DJ Smash встает за трибуну и вспоминает, как стал жертвой двух весьма влиятельных в Перми пьяных дебоширов.Нападение на DJ Smash произошло 10 февраля в его родной Перми, в клубе с обманчивым названием "Дом культуры". Музыкант отдыхал там с друзьями, когда с ним решил сфотографироваться Александр Телепнев, тогда еще действующий депутат краевого Заксобрания и профессиональный спортсмен с сомнительными, как поговаривают, источниками дохода. DJ Smash согласился, и пьяный мужчина с приятелем сделали с ним больше 40 снимков. После этого артист якобы попросил навязчивых незнакомцев отстать, а в ответ, как утверждает, был зверски избит и чудом остался жив.Из клуба DJ Smash доставили в больницу. Затем были перелет, скорая из аэропорта и срочная операция. Сможет ли музыкант полностью восстановиться после перенесенных им травм, врачи не могут предсказать до сих пор.За прошедшие месяцы с ним не раз связывались подозрительные люди, которые предлагали за большие деньги обо всем забыть. DJ Smash уверен, что подобные предложения или, наоборот, угрозы могли получать и все те, кто проходит по делу свидетелями. Например, полицейские, которые после драки в клубе почему-то никого не задержали, а теперь в суде уверяют, что нормально собрать показания свидетелей им помешала громкая музыка.Самого подсудимого будут допрашивать на следующих заседаниях. Не исключено, что это вызовет у суда трудности. Если борец из Телепнева — достойный, то оратор — так себе. Даже не понять, признает он себя виновным или по-прежнему нет.Кстати, это не единственное уголовное дело, фигурантом которого стал Телепнев. Пермские следователи собирают доказательства еще одного нападения на человека во все том же клубе "Дом культуры". И есть очень веские причины считать, что оно тоже может быть на совести Телепнева. DJ Smash и Тимати и вовсе уверены, что подобные выходки у спортсмена уже вошли в привычку, просто раньше ему якобы удавалось остаться безнаказанным."Конкретно удары Телепнева — это были удары на убийство. Когда профессиональный спортсмен бьет в висок и челюсть, то в большинстве случаев человек умирает сразу. Они привыкли так делать, они привыкли откупаться. Привыкли запугивать людей", — рассказал молодой человек, которого избили в январе этого года в том же клубе.DJ Smash уверен, что сможет добиться наказания Телепнева, несмотря на богатства и связи своего обидчика. И считает, что единственное адекватное в этой ситуации наказание — реальный срок заключения, чтобы и другим влиятельным любителям подраться эта история стала уроком.