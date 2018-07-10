Большинство из нас представляет дом с привидениями примерно одинаково: одинокий дом, комнаты которого затянуты паутиной, стоящий в уединенном месте. Впрочем, согласно городским легендам, призраки селятся не только в заброшенных местах, нередко размещаясь и прямо в центре мегаполисов. Мы собрали пять историй про дома с привидениями, о которых вам обязательно захочется...

Отель Ancient Ram, ВеликобританияЛюбители острых ощущений могут посетить отель Ancient Ram в Глостершире. Считается, что его здание, построенное еще в 1145 году, сейчас посещают не только туристы, но и многочисленные духи и привидения.Последний владелец гостиницы, который жил в доме с 1968 года, рассказывал, что во время своей первой ночевки в здании, кто-то неизвестный всю ночь хватал и двигал его кровать по комнате. После этого он решил изучить историю здания и выяснил, что в доме проводились сатанинские ритуалы и церемонии жертвоприношения. Он даже обнаружил под лестницей пару детских скелетов, а также множество сломанных ножей.Кроме того существует легенда, согласно которой, в этом здании в 16 веке была заживо сожжена женщина, считавшаяся ведьмой. Люди верят, что дух несчастной до сих пор не покинул стены дома. Призрак даже облюбовал себе одну из комнат, которая носит название "Комната ведьмы".Несмотря на свою жутковатую историю, отель пользовался популярностью у туристов. Постояльцы рассказывали, что ночью частенько просыпались и видели в своей комнате призраков.Сейчас остановиться в отеле нельзя, но нынешние владельцы регулярно пускают туристов и охотников за привидениями провести в гостинице несколько часов в ночное время. Билеты продаются всего несколько раз в год и они разлетаются мгновенно.Дом в Амитвилле, СШАВ ноябре 1974 года в Амитвилле, расположенном на юге штата Нью-Йорк, произошло жуткое убийство. Молодой человек, известный в городе как Рональд Де Фео-младший, застрелил всю свою семью – родителей, а также братьев и сестер. Все шестеро были убиты во сне, а сам Рональд говорил в дальнейшем, что совершить этот поступок его заставили голоса в голове.Расследование подтвердило вину Де Фео, а спустя 13 месяцев после убийства дом, в котором было совершено преступление, выкупила семья Лац. Новые жильцы смогли прожить в доме всего 28 дней – они покинули свое новое жилище, перестав выплачивать ипотечные взносы и решив не забирать свои вещи. Члены семьи рассказали, что все это время они слышали странные голоса, ощущали, что невидимые люди толкали их, а камера ночного видения даже засняла маленького мальчика, выглядывавшего из-за приоткрытой двери.Специалисты по паранормальным явлениям осмотрели дом и подтвердили, что в нем действительно живут духи. Дом стал особенно известен после выхода фильма ужасов, в котором рассказывалось об убийстве в Амитвилле.В феврале 2017 года дом был продан за 605 тысяч долларов. Неизвестный покупатель приобрел его, заплатив на 200 тысяч долларов меньше, чем просили изначально.Белый дом, СШАЗдание, которое является официальной резиденцией американского президента, было построено в 1800 году. С того времени Белый дом видел немало – он страдал от пожаров, пережил не одну реконструкцию и, конечно, без привидений тут не обошлось.Сами президенты, члены их семей, а также люди, работающие в Белом доме, неоднократно упоминали о странных вещах, происходящих в резиденциях. Очевидцы говорят, что чаще всего они встречали Авраама Линкольна – обычно его видели сидящим на кровати и шнурующим ботинки или же прогуливающимся по коридорам.Дом на Чаоней,81, КитайОсобняк на одной из пекинских улиц построен в стиле французского барокко. Он был сооружен с начале 20 века и, согласно одной из версий, использовался как церковь для англичан, живущих в Пекине.Легенда гласит, что в середине 20 века в здании повесилась женщина, а с тех пор ее дух продолжает бродить по особняку. Подтверждений факта, что в доме действительно произошло самоубийство, нет, однако особняк с того времени считается опасным и таинственным местом.До недавнего времени он был заброшен, а арендаторы и возможные владельцы, опасаясь беспокойного призрака, отказывались заселяться в дом.Впрочем, в марте 2016 года здание было отреставрировано, а в 2017 году его начали сдавать в аренду. Снять дом можно за 10 миллионов юаней в год, что существенно выше, чем стоимость аренды аналогичных зданий неподалеку.Замок Бриссак, ФранцияРасположенный в долине Луары замок Брисак является самым высоким замком Франции. Он был построен в 11 веке. Внушительное сооружение неоднократно достраивалось и реконструировалось – в нем было 204 комнаты, несколько картинных галерей и даже небольшой оперный театр на 200 мест. Нынешний облик замок приобрел в 1620 году.Сейчас в замок можно прийти с экскурсией, а также в нем можно остановиться на несколько ночей. Кроме прекрасной обстановки и роскошного ужина, постояльцам предлагается и соседство с признаками, которые, как можно ожидать, также населяют замок.Самое известное привидение – призрак Зеленой дамы, который появился в замке в 15 веке, после того, как одной из комнат было совершено двойное убийство. Зеленую даму – женщину, одетую в зеленое платье – нередко видят в одной из комнат, расположенных в башне часовни. Те же, кто не встретился с призраком, утверждают, что слышат ее протяжный крик.