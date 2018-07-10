Предприятия Ивановской области представили свою продукцию на выставке «Иннопром-2018»

Предприятия Ивановской области представили свою продукцию на выставке «Иннопром-2018»Крупнейшие компании Ивановской области представили свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром-2018», организованной при поддержке Минпромторга РФ, сообщает правительство региона.В состав делегации Ивановской области вошли представители предприятий «ИМЗ Автокран», ДиПОС, «Завод подъемников», «Профессионал». Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время посещения выставки осмотрел стенды ивановских компаний.В рамках промышленной выставки уже прошел ряд переговоров. Руководители предприятия «Профессионал» обсудили перспективы строительства нового завода в Ивановской области с представителями крупнейшего мирового производителя дорожно-строительной техники — южнокорейской компании «Дусан».«В этом году мы планируем привлечь крупного инвестора, компанию «Дусан», для строительства завода по производству дорожно-строительной техники», — сообщили представители компании «Профессионал».Республика Корея в этом году выступила официальной страной-партнером выставки. Главной темой «Иннопрома-2018» стало «Цифровое производство».