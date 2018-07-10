Нападающий сборной России и питерского Зенита Артем Дзюба в ближайшее время может сменить российский чемпионат на китайский. Российский форвард заинтересовал клуб из Поднебесной Шанхай Шеньхуа.

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба в ближайшее время может сменить российский чемпионат на китайский. Российский форвард заинтересовал клуб из Поднебесной "Шанхай Шеньхуа".По сообщениям "Спорт-экспресса" руководители китайского клуба намерены сделать предложение "сине-бело-голубым" по приобретению Дзюбы. Известно, что китайцы собираются совершить сделку до 13 июля — даты закрытия периода дозаявок новых футболистов в чемпионате Китая.Напомним, что ранее форвардом сборной России интересовался другой представитель китайской суперлиги — "Гуанчжоу".