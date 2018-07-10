Меньше месяца назад блудливый поп и экс-участник Дома-2 Вальтер Соломенцев в третий раз стал отцом. Однако пополнение в семье не смогло отвлечь экс-священника от ненормальной любовницы Олеси Лисовской.

Меньше месяца назад "блудливый поп" и экс-участник "Дома-2" ВальтерСоломенцев в третий раз стал отцом. Однако пополнение в семье не смогло отвлечьэкс-священника от ненормальной любовницы Олеси Лисовской.В своем Instagram Вальтер выложил странное видео, на которомвсклокоченная Лисовская кричит матом и бьет его горячим утюгом по рукам. Соломенцевотметил, что ради любви и страсти с Олесей он готов терпеть мучения. Онпредложил любовнице еще раз побороться за свое сердце."Олеся, я давно простил тебя за ту ложь, – обратился кЛисовской Вальтер – которою ты пыталась загримировать свою сердечную путаницу,обманывая, что я избивал, насиловал и шантажировал тебя. Прекрати играть,покайся и попытайся вернуть то единственное подлинное чувство, которое быломежду нами. Тебе будет непросто, ведь я весьма разочарован в тебе, но, уверен,ты сильная и сможешь побороться. Удачи тебе! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Пользователи Сети попытались образумить новоиспеченногоотца, его уговаривали вернуться к жене и сыновьям и бросить ненормальную Олесю. Ведь всего пару недель назадсупруга Вальтера Галина Гаджиева родила экс-священнику третьего ребенка."Приехал наш папа, был с детьми, я в роддоме. навещали меня.родился малыш. нас выписали, у меня на выписном листе диагноз-эклампсия. Малышродился 50 см, 2770-вес. я прихожу в норму. малыш хорошенький. еще не крестили.но папу нашего мы уже отпускаем. Благодарю его публично и так. очень сильноблагодарю. вот и все. я очень надеюсь впереди нас с малышами ждет радость итишина", – написала Галина в соцсетях.Судя по фразе "папу нашего, мы уже отпускаем", Вальтервернулся к Лисовской, бросив жену с тремя детьми в одиночестве. Вероятно, Соломенцевне смог забыть любовницу и планирует возобновить с ней отношения, поэтому снова выбросил супругу и сыновей из своей жизни.