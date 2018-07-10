Меньше месяца назад блудливый поп и экс-участник Дома-2 Вальтер
Соломенцев в третий раз стал отцом. Однако пополнение в семье не смогло отвлечь
экс-священника от ненормальной любовницы Олеси Лисовской.
Меньше месяца назад "блудливый поп" и экс-участник "Дома-2" Вальтер
Соломенцев в третий раз стал отцом. Однако пополнение в семье не смогло отвлечь
экс-священника от ненормальной любовницы Олеси Лисовской.
В своем Instagram Вальтер выложил странное видео, на котором
всклокоченная Лисовская кричит матом и бьет его горячим утюгом по рукам. Соломенцев
отметил, что ради любви и страсти с Олесей он готов терпеть мучения. Он
предложил любовнице еще раз побороться за свое сердце.
"Олеся, я давно простил тебя за ту ложь, – обратился к
Лисовской Вальтер – которою ты пыталась загримировать свою сердечную путаницу,
обманывая, что я избивал, насиловал и шантажировал тебя. Прекрати играть,
покайся и попытайся вернуть то единственное подлинное чувство, которое было
между нами. Тебе будет непросто, ведь я весьма разочарован в тебе, но, уверен,
ты сильная и сможешь побороться. Удачи тебе! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Пользователи Сети попытались образумить новоиспеченного
отца, его уговаривали вернуться к жене и сыновьям и бросить ненормальную Олесю. Ведь всего пару недель назад
супруга Вальтера Галина Гаджиева родила экс-священнику третьего ребенка.
"Приехал наш папа, был с детьми, я в роддоме. навещали меня.
родился малыш. нас выписали, у меня на выписном листе диагноз-эклампсия. Малыш
родился 50 см, 2770-вес. я прихожу в норму. малыш хорошенький. еще не крестили.
но папу нашего мы уже отпускаем. Благодарю его публично и так. очень сильно
благодарю. вот и все. я очень надеюсь впереди нас с малышами ждет радость и
тишина", – написала Галина в соцсетях.
Судя по фразе "папу нашего, мы уже отпускаем", Вальтер
вернулся к Лисовской, бросив жену с тремя детьми в одиночестве. Вероятно, Соломенцев
не смог забыть любовницу и планирует возобновить с ней отношения, поэтому снова выбросил супругу и сыновей из своей жизни.