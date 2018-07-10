Премьера концептуальной версии электрического кроссовера на базе BMW X3 состоялась в Пекине. А теперь стало известно, что производство серийной модификации этой модели тоже будет расположено в Китае. Однако, BMW iX3 не останется прерогативой исключительно Поднебесной.

Премьера концептуальной версии электрического кроссовера на базе BMW X3 состоялась в Пекине. А теперь стало известно, что производство серийной модификации этой модели тоже будет расположено в Китае. Однако, BMW iX3 не останется прерогативой исключительно Поднебесной.