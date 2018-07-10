Единая Россия проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за работу по подготовке и проведению ГИА. Партия предлагает ввести единый стандарт оплаты труда педагогов.

"Единая Россия" проведетмониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за работупо подготовке и проведению ГИА. Партияпредлагает ввести единый стандарт оплаты труда педагогов.Мониторинг проведут участники партийного проекта "Новаяшкола". Также будут подключены региональные координаторы по контролю планирования финансовых средствдля выплат учителям за ГИА. Как сообщила координатор проекта, депутат Госдумы АленаАршинова, соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2019 года."Очень важно, чтобырегионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, гдене были предусмотрены компенсации педагогам, учесть их в своих бюджетах соследующего года", – отметила депутат.Сейчас в регионах ставкикомпенсаций учителям, участвующим в проведении ГИА, колеблются от нуля до 1680рублей в день. Ранее Аршинова направила министру просвещения Ольге Васильевойписьмо с предложением ввести единую формулу оплаты труда педагогам за такуюработу. Ответа от министра "Единая Россия" пока не получила.Партийный проект "Новаяшкола" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего идополнительного образования. "Единая Россия" помогает в созданииновых учебных мест за счет строительства новых школ и оснащении их новымсовременным оборудованием. Важный участок работы партийного проекта –дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами вдетских садах.