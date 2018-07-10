Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденную
дочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенко
за малышку.
Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденную
дочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенко
за малышку.
В своем Instagram Тарасов опубликовал фото со свертком в
руках. "10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️ (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Дмитрий к жене.
Поклонники спортсмена принялись поздравлять взволнованного футболиста
с пополнением. "Поздравляю от души!!!!",
"Поздравляю вас, будьте счастливы дорогие👏👏👏😍😍👏💕😍👏 вы это заслуживаете, живите для себя и дочери и
никого не слушайте", "Дмитрий!!! Я поздравляю Вас🎉🎉🎉здоровье ребенку, мамочке и Вам!!!!", -
писали пользователи Сети.
Напомним, сегодня, 10 июля, футболист Дмитрий Тарасов и его
супруга Анастасия Костенко стали родителями. Об этом мама модели Виктория
рассказала на странице в соцсетях. "Моя любимая, спасибо тебе за новое
звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это
непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", –
написала новоиспеченная бабуля в Instagram.
Вес, рост, а также имя новорожденной пока не разглашаются. Известно
только то, что девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино".
Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша в
элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей. При этом накануне
родов Анастасии футбольный клуб "Локомотив" отказался продлевать
контракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы перед
радостным и ответственным для семьи событием.