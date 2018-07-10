Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденную дочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенко за малышку.

Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденнуюдочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенкоза малышку.В своем Instagram Тарасов опубликовал фото со свертком вруках. "10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️ (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Дмитрий к жене.Поклонники спортсмена принялись поздравлять взволнованного футболистас пополнением. "Поздравляю от души!!!!","Поздравляю вас, будьте счастливы дорогие👏👏👏😍😍👏💕😍👏 вы это заслуживаете, живите для себя и дочери иникого не слушайте", "Дмитрий!!! Я поздравляю Вас🎉🎉🎉здоровье ребенку, мамочке и Вам!!!!", -писали пользователи Сети.Напомним, сегодня, 10 июля, футболист Дмитрий Тарасов и егосупруга Анастасия Костенко стали родителями. Об этом мама модели Викториярассказала на странице в соцсетях. "Моя любимая, спасибо тебе за новоезвание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, этонепередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", –написала новоиспеченная бабуля в Instagram.Вес, рост, а также имя новорожденной пока не разглашаются. Известнотолько то, что девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино".Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша вэлитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей. При этом наканунеродов Анастасии футбольный клуб "Локомотив" отказался продлеватьконтракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы передрадостным и ответственным для семьи событием.