Голландский нападающий московского Спартака Квинси Промес в нынешнее трансферное окно может сменить клуб. Сообщается, что футболист заинтересовал представителей английского клуба Эвертон. Сумма предполагаемого трансфера может составить 34 миллиона евро.

Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес в нынешнее трансферное окно может сменить клуб. Сообщается, что футболист заинтересовал представителей английского клуба "Эвертон". Сумма предполагаемого трансфера может составить 34 миллиона евро.В частности, в переходе голландца заинтересован главный тренер "ирисок" Марку Силва, который возглавил команду в нынешнее межсезонье, о чем сообщает Russia Today со ссылкой на Daily Star. Кроме того, помимо наставника спортивный директор ливерпульской команды Марсель Брандс также одобряет возможную сделку. Он знает Пормеса лично по совместной работе в ПСВ из Эйндховена.Напомним, что ранее к Промесу проявляли интерес такие клубы как "Рома", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".