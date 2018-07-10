Открытие Крымского моста стало одним из самых символичных событий в современной истории России. Грандиозный объект был построен в рекордно короткие сроки: вместо декабря первые машины промчались по нему уже в середине мая, прямо к началу туристического сезона. Сейчас мост бьет новые рекорды: количество проехавших по нему автомобилей стремительно приближается к миллиону. Кто-то восхищается новой трассой, пишет восторженные комментарии и размещает в соцсетях захватывающие фотографии. Но, оказывается, есть и те, для кого поездка по мосту стала нелегким испытанием.

Открытие Крымского моста стало одним из самых символичных событий в современной истории России. Грандиозный объект был построен в рекордно короткие сроки: вместо декабря первые машины промчались по нему уже в середине мая, прямо к началу туристического сезона. Сейчас мост бьет новые рекорды: количество проехавших по нему автомобилей стремительно приближается к миллиону. Кто-то восхищается новой трассой, пишет восторженные комментарии и размещает в соцсетях захватывающие фотографии. Но, оказывается, есть и те, для кого поездка по мосту стала нелегким испытанием.С момента открытия Крымского моста не прошло и двух месяцев, а происходящие на нем странности уже стали притчей во языцех. Так, в конце июня сообщалось, что движение по магистрали было неожиданно заблокировано.В итоге движение в обе стороны стояло около 20 минут, и за это время на трассе успела образоваться приличная пробка. Впрочем, в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства (ФКУ УПРДОР) поспешили успокоить разволновавшихся было граждан: ничего экстраординарного не случилось, закрытие было обусловлено проверкой деятельности эксплуатационных систем, а также экстренных служб.Движение, конечно, запустили, но осадочек у некоторых, что называется, остался. Взбудоражили общественность и снимки пустого, без единой машины, Крымского моста, которые выложил менее недели назад один из пользователей социальной сети Twitter. Об этом Dni.Ru в недавней статье.Материал вызвал широкий отклик у аудитории, доказательством чему стали сотни комментариев, оставленных под статьей. К сожалению, далеко не все из них отвечали элементарным нормам этики и правилам поведения в общественном месте, коим в наше время, несомненно, является глобальная Сеть и ее неотъемлемая часть – Рунет.Как оказалось, в комментариях были и те, кто, с их слов, лично проехал по мосту. Так, Лиона заявила, что побывала на трассе 6 июля. И эта поездка оставила у нашей читательницы не самые приятные воспоминания."Жуть. Все трясется и колышется, того и гляди рухнет", – с ужасом вспоминает Лиона. По ее словам, зимой мост "точно снесет вместе с машинами"."Ездить опасно", – резюмирует натерпевшийся ужаса комментатор.В любом случае, желаем нашей читательнице как можно скорее оправиться от перенесенного стресса!И в качестве отступления небольшой лайфхак: оказаться на полуострове можно и при помощи самолета. Во-первых, так быстрее. Два часа – и вы уже вдыхаете свежий крымский воздух и готовитесь к погружению в ласковое Черное море. И, во-вторых, в Симферополе в апреле открылся новый, суперсовременный, просторный и просто красивый терминал местного аэропорта.Но вернемся к нашему металлическому другу. Со слов крымских чиновников, только в период с 16 по 30 июня по мосту проехали более 600 тысяч автомобилей, в том числе 6,4 тысячи автобусов. Всего в двух направлениях проехали почти два миллиона человек, заявил глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняка.В связи с транспортным ажиотажем на мосту Крым ожидает резкого увеличения туристического потока. Глава республиканского Министерства курортов и туризма Вадим Волоченко отмечал, что на конец июня на полуострове отдохнули уже 1,8 миллиона человек – это на 24% выше, чем в аналогичный период прошлого года.Так, может быть, перефразируя известную пословицу: не так страшен мост, как о нем говорят? Транспортные потоки по нему растут, люди в целом довольны. Нет сомнений, что уже в ближайшее время Крымский мост преодолеет отметку в один миллион автомобилей.