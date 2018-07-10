В Сети появилось видео с доказательствами того, что продюсер Максим Фадеев исполняет песни за своих подопечных, изменяя голос на женский. Музыкант, в свою очередь, высмеял эти доводы, записав саркастическое обращение в Instagram.

В Сети появилось видео с доказательствами того, что продюсер Максим Фадеев исполняет песни за своих подопечных, изменяя голос на женский. Музыкант, в свою очередь, высмеял эти доводы, записав саркастическое обращение в Instagram.В опубликованном ролике малоизвестный блогер берется выяснить, действительно ли Фадеев специально преобразует свой голос для других музыкантов. "Вот это разоблачение. Ну-ка", – не без иронии ответил продюсер.Затем обличитель берет отрывок песни "So long" и меняет тональность вокала, после чего голос стал более мужским. Фадеев объяснил, что подобных изменений в песне не производилось, а при написании композиции "использовался другой секрет". "Ищите этот секрет, но он точно не здесь", – заключил музыкант.Стоит отметить, что мнения подписчиков по данному вопросу разделились. Кто-то уверенно заявил, что песню со стопроцентной вероятностью исполняет Фадеев. Другие же написали, что "разоблачитель" не разбирается в вопросе и просто пиарит свой YouTube-канал с помощью громкого имени.Среди комментаторов нашлись и те, кто просто похвалил творчество Фадеева. "Да какая вообще разница, кто поет? Песня же цепляет! Крутой трек", – написал один из поклонников.Само видео с разоблачением Фадеева выложил блогер Евгений Сафронов. Примечательно, что провокационный ролик за все время посмотрели чуть больше 11 тысяч человек, при этом видео-ответ Фадеева набрал уже более 200 тысяч просмотров.