Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о своем переходе в японский Саган Тосу. Нападающий присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. Детали совершенной сделки не разглашаются.

Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о своем переходе в японский "Саган Тосу". Нападающий присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. Детали совершенной сделки не разглашаются. Впрочем, ранее сообщалось, что годовая зарплата Эль Ниньо составит порядка шести миллионов евро.Welcome to #sagantosu