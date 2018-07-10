Наставник действующих чемпионов Европы по футболу из сборной Португалии Фернанду Сантуш не будет отправлен в отставку несмотря на не слишком успешное выступление на чемпионате мира в России. Португальцы выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв Уругваю.

Наставник действующих чемпионов Европы по футболу из сборной Португалии Фернанду Сантуш не будет отправлен в отставку несмотря на не слишком успешное выступление на чемпионате мира в России. Португальцы выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв Уругваю.Полномочия главного тренера футболистов с Пиренейского полуострова подтвердил глава федерации футбола Португалии (FPF) Фернанду Гомеш. Он заявил журналистам издания A Bola, что контракт с Сантушем, продленный до 2020 года после победы на Евро-2016, остается действующим."Два года назад мы принимали взвешенное решение, учитывали все возможные проблемы, — говорит Гомеш. – Мы знали, что в 2018 году в России нам предстоит участие в чемпионате мира. Но мы помним и про то, что в нынешнем сентябре стартует Лига наций и квалификация к Евро-2020. Мы остаемся чемпионами Европы и у нас есть тренер, который будет защищать титул".