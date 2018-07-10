Страница FIFA в Facebook подверглась настоящей атаке. Украинские пользователи пишут в комментариях Слава Украине на разных языках, выражая таким образом поддержку хорватским футболистам, записавшим видео в таким же лозунгом.

Страница FIFAв Facebook подвергласьнастоящей атаке. Украинские пользователи пишут в комментариях "СлаваУкраине" на разных языках, выражая таким образом поддержку хорватскимфутболистам, записавшим видео в таким же лозунгом.Футбольная федерация Украины отреагировала на решение FIFA в отношении двухпредставителей хорватской делегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие вкиевском "Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражатьуважение к Украине".Тем временем на странице Международной федерации футбола пользователипишут "Слава Украине" на разных языках. К флешмобуприсоединился и "воскресший" журналист Аркадий Бабченко. Украинскиекомментаторы обвиняют FIFAв том, что она "любит деньги Газпрома, а не футбол".Участники флешмоба также утверждают, что "Слава Украине"– это просто патриотическое выражение, аналогичное восклицаниям "Да здравствуетФранция" или "Да здравствует Королева".Причиной скандала стало видео, опубликованное после победысборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России. Егоавторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренера ОгненВукоевич. Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победунад российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".Напомним, FIFA расценила это выступление как провокацию исделала предупреждение Виде. А Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарскихфранков и отстранили от участия в чемпионате. Вида позже заявил, что у негоесть друзья как среди украинцев, так и среди русских, а свое выступление назвал"шуткой". Вукоевич принес извинения.А сейчас украинские пользователи пытаются снизить рейтингстраницы FIFA в Facebook. Как передаетукраинский телеканал "112", они ставят ей оценку – одну "звездочку",таких отметок набралось более 100 тысяч.