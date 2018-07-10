Страница FIFA
в Facebook подверглась
настоящей атаке. Украинские пользователи пишут в комментариях Слава
Украине на разных языках, выражая таким образом поддержку хорватским
футболистам, записавшим видео в таким же лозунгом.
Страница FIFA
в Facebook подверглась
настоящей атаке. Украинские пользователи пишут в комментариях "Слава
Украине" на разных языках, выражая таким образом поддержку хорватским
футболистам, записавшим видео в таким же лозунгом.
Футбольная федерация Украины отреагировала на решение FIFA в отношении двух
представителей хорватской делегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие в
киевском "Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражать
уважение к Украине".
Тем временем на странице Международной федерации футбола пользователи
пишут "Слава Украине" на разных языках. К флешмобу
присоединился и "воскресший" журналист Аркадий Бабченко. Украинские
комментаторы обвиняют FIFA
в том, что она "любит деньги Газпрома, а не футбол".
Участники флешмоба также утверждают, что "Слава Украине"
– это просто патриотическое выражение, аналогичное восклицаниям "Да здравствует
Франция" или "Да здравствует Королева".
Причиной скандала стало видео, опубликованное после победы
сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России. Его
авторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренера Огнен
Вукоевич. Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу
над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".
Напомним, FIFA расценила это выступление как провокацию и
сделала предупреждение Виде. А Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских
франков и отстранили от участия в чемпионате. Вида позже заявил, что у него
есть друзья как среди украинцев, так и среди русских, а свое выступление назвал
"шуткой". Вукоевич принес извинения.
А сейчас украинские пользователи пытаются снизить рейтинг
страницы FIFA в Facebook. Как передает
украинский телеканал "112", они ставят ей оценку – одну "звездочку",
таких отметок набралось более 100 тысяч.