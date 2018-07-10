Глютен – белок, расколовший мир пополам. Сторонники здорового образа жизни яростно настаивают, что нужно запретить производство глютеносодержащих продуктов. Возмущенные скептики утверждают, что это очередной заговор маркетологов. Даже в научных кругах по-прежнему нет единого мнения. Одни исследователи утверждают, что глютен – сплошной яд. Другие говорят, что его отсутствие в рационе наносит непоправимый вред здоровью.

Глютен – белок, расколовший мир пополам.Сторонники здорового образа жизни яростно настаивают, что нужно запретитьпроизводство глютеносодержащих продуктов. Возмущенные скептики утверждают, чтоэто очередной заговор маркетологов. Даже в научных кругах по-прежнему нетединого мнения. Одни исследователи утверждают, что глютен – сплошной яд. Другиеговорят, что его отсутствие в рационе наносит непоправимый вред здоровью.Глютен или клейковину растения синтезируютдля питания своих ростков, эти вещества входят в состав самых распространенныхзлаков. Они содержатся в пшенице, ржи и ячмене, следовательно, и в большинствемучных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Организм здорового человека легкоусваивает глютен. Однако есть и те, для кого он действительно опасен.Логопед-дефектолог Оксана Виноградная –одна из тех, кто поневоле оказался в лагере сторонников безглютеновой диеты. Уее трехлетнего сына Семена целиакия, или глютеновая энтеропатия. Этоаутоиммунное заболевание, при котором организм не усваивает глютен. Болезньпоражает тонкую кишку и повреждает ворсинки, отвечающие за всасываниепитательных веществ и жидкости из переваренной пищи. Этот недуг считаетсякрайне редким. По статистическим данным им страдает примерно 1% людей во всеммире. Однако некоторые эксперты утверждают, что в последнее время становитсявсе больше детей с глютеновой непереносимостью, и сегодня она есть у трех изста человек.Первые симптомы стали проявляться у сынаОксаны, когда мальчику было полтора года. "Все началось после того, как яперевела Семена с грудного вскармливания на каши, – говорит она. – Ребенок сталвпадать в беспричинные истерики. У него начались проблемы с усвоением пищи. Ончасто срыгивал, появилась диарея. Три месяца врачи не могли поставитьправильный диагноз. Были подозрения и на дисбактериоз, и на паразитов, норезультаты анализов их не подтвердили".Только после глобального комплексногообследования выяснилось, что у ребенка непереносимость глютена. Показатели превышалинорму больше, чем в сто раз. В тот же день матери пришлось избавиться от всехпродуктов, содержащих этот коварный белок. Оксана выбросила даже посуду, изкоторой кормила сына кашами. Глютен не смывается. Он остается на поверхности и,попадая даже в минимальных количествах в пищу, может вызвать обострение у людейс целиакией. "В Москве буквально пять магазинов продают качественные продукты,не содержащие глютен. Нам приходится заказывать еду из Италии и Испании. Самипонимаете, насколько это дорого и проблематично. Скажем, безглютеновый хлебстоит около двухсот рублей за 200 граммов.Специальные печенья обходятся примерно во столько же. Различные соусы иколбасные изделия стоят от 400 рублей", – рассказала Виноградная.Главная проблема, заключается в том, чтосегодня безглютеновые диеты для большинства страдающих целиакией – этожизненная необходимость, но соблюдать ограничения возможно только в домашнихусловиях, так как система питания в детских садах и школах не предусматриваетотдельное меню для детей с особыми потребностями. Кроме того, кафе илирестораны, где могли бы провести досуг люди с глютеновой непереносимостью,также не отличаются подходящим рационом. То есть, в нашей стране эта проблемапока не решена.Впрочем, есть и те, для кого безглютеноваядиета всего лишь дань моде. Это привело к тому, что многие производителипищевых продуктов стали спекулировать на данном тренде. Товары с маркировкой"не содержит глютена" появляются на полках магазинов все чаще. Однако это негарантирует, что внутри не присутствует опасный белок. Глютена нет в рисе,гречке и кукурузе, эти злаки являются основным игредиентом в безглютеновыхпродуктах. В овощах, орехах, фруктах, мясе, а также, в сыре и продукции изнатурального молока тоже нет "пшеничного белка". Тем не менее, даже на такихтоварах можно встретить этикетки с надписью "без глютена". На многих, ктопопался на крючок "безглютенового мейнстрима", такие рекламные уловки действуютбезотказно.