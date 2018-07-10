Американская певица Селена Гомес не верит сообщениям о
скорой женитьбе своего экс-возлюбленного поп-исполнителя Джастина Бибера. Девушка уверена: громкие слова о помолвке – это шутка.
Американская певица Селена Гомес не верит сообщениям о
скорой женитьбе своего экс-возлюбленного поп-исполнителя Джастина Бибера. Девушка уверена: громкие слова о помолвке – это шутка.
После того, как Бибер сделал предложение супермодели Хейли
Болдуин, поклонники ждали реакции Гомес. Однако комментариев от Селены не
последовало.
Артистка как ни в чем не бывало публиковала фото отдыха с
семьей и делала вид, что личная жизнь Джастина ее никак не волнует. Портал Radaronline.com
решил выяснить причины такого странного поведения исполнительницы.
Как сообщил близкий друг Селены журналистам, Гомез не верит в
скорую свадьбу Бибера. Она всерьез считает заявление певца шуткой, а его новые
отношения пустышкой.
Отметим, что многие знакомые Селены считают, что певица не
расстроится если Джастин и Хейли действительно поженятся, ведь решение бросить
поп-исполнителя исходило от самой Гомес.
Напомним, Селена и Джастин встречались три года. В 2016 году
они расстались и Бибер попытался выстроить отношения Болдуин. Однако у певца и модели не все было гладко – инсайдеры уверяли, что отношения у парочки несерьезные, так как Джастин все еще влюблен в Селену.
Между тем несколько дней назад поп-исполнитель увез модель
на Багамы и сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Позже в официальном Instagram
Бибер подтвердил – он женится. Артист опубликовал черно-белую фотографию,
на которой изображен вместе с Хейли. На пальце девушки красуется помолвочное
кольцо. Ниже артист отметил, что хотел бы провести всю жизнь рядом с любимой, ведь благодаря ей все вокруг приобрело смысл. Он обещал избраннице, что их
семья будет единым целым и все решения будут приниматься сообща.