Американская певица Селена Гомес не верит сообщениям о скорой женитьбе своего экс-возлюбленного поп-исполнителя Джастина Бибера. Девушка уверена: громкие слова о помолвке – это шутка.

Американская певица Селена Гомес не верит сообщениям оскорой женитьбе своего экс-возлюбленного поп-исполнителя Джастина Бибера. Девушка уверена: громкие слова о помолвке – это шутка.После того, как Бибер сделал предложение супермодели ХейлиБолдуин, поклонники ждали реакции Гомес. Однако комментариев от Селены непоследовало.Артистка как ни в чем не бывало публиковала фото отдыха ссемьей и делала вид, что личная жизнь Джастина ее никак не волнует. Портал Radaronline.comрешил выяснить причины такого странного поведения исполнительницы.Как сообщил близкий друг Селены журналистам, Гомез не верит вскорую свадьбу Бибера. Она всерьез считает заявление певца шуткой, а его новыеотношения пустышкой.Отметим, что многие знакомые Селены считают, что певица нерасстроится если Джастин и Хейли действительно поженятся, ведь решение броситьпоп-исполнителя исходило от самой Гомес.Напомним, Селена и Джастин встречались три года. В 2016 годуони расстались и Бибер попытался выстроить отношения Болдуин. Однако у певца и модели не все было гладко – инсайдеры уверяли, что отношения у парочки несерьезные, так как Джастин все еще влюблен в Селену.Между тем несколько дней назад поп-исполнитель увез модельна Багамы и сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Позже в официальном InstagramБибер подтвердил – он женится. Артист опубликовал черно-белую фотографию,на которой изображен вместе с Хейли. На пальце девушки красуется помолвочноекольцо. Ниже артист отметил, что хотел бы провести всю жизнь рядом с любимой, ведь благодаря ей все вокруг приобрело смысл. Он обещал избраннице, что ихсемья будет единым целым и все решения будут приниматься сообща.