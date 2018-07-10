Госдума
приняла во втором чтении поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства.
В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной
защите граждан.
Госдума
приняла во втором чтении поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства.
В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной
защите граждан.
Одним из авторов поправок выступил спикер Думы Вячеслав Володин. В феврале
2018 года законопроект был внесен Верховным судом и принят Госдумой в первом
чтении.
Документ предлагает создание обособленных надрегиональных кассационных
и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия, порядок
образования и деятельность.
Как сообщил Володин, при реализации закона будут учитываться
особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и
инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. В свою очередь, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел
Крашенинников рассказал, что внесенное предложение было выработано после
согласований с Верховным судом, правительством и администрацией президента.
По замыслу
авторов поправок, реформа судопроизводства позволит обеспечить независимость и
самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное
влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.
Всего
предлагается создать пять апелляционных и девять кассационных
судов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, в
составе которых будут несколько регионов.
Первый
кассационный суд предлагается разместить в Саратове, второй – в Москве, третий
– в Санкт-Петербурге. Апелляционные суды появятся, в частности, в Калуге, Сочи
и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на не
вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта на
территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Кассационные
суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта,
районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного
судебного округа.
Кроме того,
согласно принятым поправкам, устанавливается, что предельный возраст пребывания
в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного
суда общей юрисдикции и заместителя председателя Верховного суда составляет 76
лет.