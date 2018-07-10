Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.

Госдумаприняла во втором чтении поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства.В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных иапелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебнойзащите граждан.Одним из авторов поправок выступил спикер Думы Вячеслав Володин. В феврале2018 года законопроект был внесен Верховным судом и принят Госдумой в первомчтении.Документ предлагает создание обособленных надрегиональных кассационныхи апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия, порядокобразования и деятельность.Как сообщил Володин, при реализации закона будут учитыватьсяособенности регионов: их экономическая активность, транспортная иинфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. В свою очередь, глава думского комитета по госстроительству и законодательству ПавелКрашенинников рассказал, что внесенное предложение было выработано послесогласований с Верховным судом, правительством и администрацией президента.По замыслуавторов поправок, реформа судопроизводства позволит обеспечить независимость исамостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональноевлияние, что положительно скажется на защите прав граждан.Всегопредлагается создать пять апелляционных и девять кассационныхсудов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, всоставе которых будут несколько регионов.Первыйкассационный суд предлагается разместить в Саратове, второй – в Москве, третий– в Санкт-Петербурге. Апелляционные суды появятся, в частности, в Калуге, Сочии Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на невступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта натерритории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела поновым и вновь открывшимся обстоятельствам.Кассационныесуды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта,районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационногосудебного округа.Кроме того,согласно принятым поправкам, устанавливается, что предельный возраст пребыванияв должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационногосуда общей юрисдикции и заместителя председателя Верховного суда составляет 76лет.