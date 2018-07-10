В Санкт-Петербурге граффити с изображением главного тренера сборной России Станиславом Черчесовым пришлось перерисовывать. Неизвестные испортили рисунок, закрасив российскому специалисту палец таким образом, будто он отрезан.

В Санкт-Петербурге граффити с изображением главного тренера сборной России Станиславом Черчесовым пришлось перерисовывать. Неизвестные испортили рисунок, закрасив российскому специалисту палец таким образом, будто он отрезан. Об этом сообщает "Интерфакс".Сообщается, что изначально на рисунке Черчесов изображал английскую букву L – фирменный жест болельщиков польской "Легии", в которой российский наставник работал ранее. И именно эта принадлежность к польскому клубу якобы не понравилась вандалам.Авторы же портрета не оставили этот случай без внимания и были вынуждены полностью закрасить прежний портрет и нарисовать новый – теперь тренер России изображен отдающим воинское приветствие. Именно так Черчесов отпраздновал гол Артема Дзюбы в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0).