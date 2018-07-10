Съемки операции по спасению школьников из пещеры в Таиланде опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla. Илон Маск специально доставил на место ЧП небольшую субмарину.

Съемки операции по спасению школьников из пещеры в Таиландеопубликовал глава компаний SpaceX и Tesla. Илон Маск специально доставил наместо ЧП небольшую субмарину.Спасатели с фонарями в руках двигались по пещере Тхам Луанг,а Маск снимал процессию на видео. "Только что вернулись из пещеры № 3",– написал американский предприниматель в Twitter. Он добавил, что субмарину,которую сконструировали его сотрудники из частей ракеты-носителя Falcon 9, оноставил спасателям.12 детей из футбольной команды и их тренер еще в конце июняспустились в пещеру и оказались в ловушке из-за начавшихся ливней. Операция попоиску пропавших длилась девять дней, их удалось найти только 2 июля. К этому моменту вседети спасены.