Съемки операции по спасению школьников из пещеры в Таиланде
опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla. Илон Маск специально доставил на
место ЧП небольшую субмарину.
Съемки операции по спасению школьников из пещеры в Таиланде
опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla. Илон Маск специально доставил на
место ЧП небольшую субмарину.
Спасатели с фонарями в руках двигались по пещере Тхам Луанг,
а Маск снимал процессию на видео. "Только что вернулись из пещеры № 3",
– написал американский предприниматель в Twitter. Он добавил, что субмарину,
которую сконструировали его сотрудники из частей ракеты-носителя Falcon 9, он
оставил спасателям.
12 детей из футбольной команды и их тренер еще в конце июня
спустились в пещеру и оказались в ловушке из-за начавшихся ливней. Операция по
поиску пропавших длилась девять дней, их удалось найти только 2 июля. К этому моменту все
дети спасены.