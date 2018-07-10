После окончания Чемпионата мира по футболу-2018 власти России планируют собрать совещание для рассмотрения вопроса дальнейшего применения инфраструктуры мундиаля.

Предполагается, что с ее помощью будут развивать физическую культуру в стране. Речь идет об эксплуатации спортивных и инженерных объектов, транспортной инфраструктуры.

Напомним, ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня этого года, а последний матч чемпионата пройдет 15 июля. Многие поклонники футбола активно следят за всеми перипетиями турнира, а легализация букмекерских контор открыла им возможность законно осуществлять ставки на своих фаворитов. Благодаря этому беттинговый бизнес сегодня привлекает немало бизнесменов. Однако для его организации потребуется не только официальное оформление, но и наличие соответствующего софта. Именно программное обеспечение является основой функционирования букмекера, поэтому к нему выдвигаются высокие требования.

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