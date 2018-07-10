Из тайской пещеры выведены на поверхность девятый и десятый ребенок. Внутри продолжают оставаться еще двое ребят и их 25-летний тренер.

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность девятого мальчика, который находился внутри более двух недель. Сразу же за этим из подводного узилища спасатели достали десятого ребенка.Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, таким образом внутри продолжают оставаться еще двое ребят и их 25-летний тренер.23 июня в пещере пропали 12 школьников в возрасте и их 25-летний тренер. Из-за начавшегося наводнения они не смогли выбраться из подземелья. Спустя девять дней их обнаружили дайверы. 8 июля была начата операция по эвакуации детей.Сейчас спасенные дети находятся в больнице. Их состояние оценивается как хорошее. Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции. Подросткам уже ввели вакцину от бешенства и дали витамин В.