Московский лектор читает лекцию о вегетарианстве в клубе колхоза: -
Вот господа колхозники вы всю жизнь едите мясо и не знаете как это
вредно. В крови повышается холестерин... и т. д. С последнего ряда
кричит 90 летний Дед: - И ноги мерзнут! Лектор удивленно продолжает:
- Забиваются сосуды, сердечный клапан испытывает двойные нагрузки...
и т. д. Дед опять: - И ноги мерзнут! Лектор заканчивает: - Все это
ведет к раннему старению организма... и т. д. Дед никак не угомониться:
- И ноги мерзнут!!!
Лектор не выдерживая: - Ну, Дедушка объясните при чем тут ноги!
- Да... Мне уже 90 а как перед сном мяса нажрусь так ночью х%й встает
и одеяло с ног стягивает и ноги мерзнут!!!
еще анекдот!