10.07.2018

2018-07-10 14:17:32

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера

Спасатели достали из затопленной пещеры в Таиланде всех детей и тренера, передает телеканал "". За финальный этап операции на поверхность подняли четырех подростков. Взрослого сопровождающего группы спасли последним. Мужчина сильно истощен. Отмечается, что пока шла поисковая операция он отдавал большую часть припасов, взятых в поход, детям.