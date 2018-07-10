Отправляясь в отпуск в жаркие страны, мы в последнюю очередь думаем о том, чтобы защитить от палящего солнца свои волосы. Нам кажется, что за время нашего отдыха волосы успеют отдохнуть от будничных укладок, напитаются морскими минералами и приобретут красивый чуть выгоревший оттенок.

Отправляясь в отпуск вжаркие страны, мы в последнюю очередь думаем о том, чтобы защитить от палящегосолнца свои волосы. Нам кажется, что за время нашего отдыха волосы успеютотдохнуть от будничных укладок, напитаются морскими минералами и приобретуткрасивый чуть выгоревший оттенок.К сожалению, наши волосыне обладают естественной защитой от ультрафиолетового излучения. Солнечные лучиспособны повредить структуру волоса, сделать их сухими, ломкими и тусклыми. Какэтого избежать?Используйте шампуни ибальзамы для волос, содержащие диметикон – это вещество обволакивает волос,создавая вокруг него защитную оболочку;Волосы мойте регулярно –особенно после посещения пляжа, вымывайте песчинки, морскую соль, пот и жир;Не ходите с мокрым пучкомволос, и вообще, старайтесь не завязывать волосы туго, чтобы избежать их повреждения;Перед тем, как окунутьсяв бассейн, смочите волосы водой, не содержащей хлора, это позволит вашимволосам впитать в себя значительно меньшее количество хлора в бассейне;Откажитесь на времяотпуска от плоек и утюжков – их использование усилит негативное влияние наволосы;Не носите на жареметаллические заколки, которые могут сильно нагреться на солнце и таким образомнавредить вашим волосам;Ешьте в большихколичествах фрукты и овощи, содержащие витамины A и B (абрикос, авокадо,ежевика, дыня, киви, манго, апельсины, персики, арбуз, спаржа, брокколи,морковь, капуста, горох, помидоры, тыква, шпинат, чеснок);Добавьте в свой рационкапсулированный японский морской низкомолекулярный коллаген – он повышаетзащитные свойства и помогает восстановить здоровье волос и кожи изнутри;Старайтесь не находитьсяна открытом солнце в дневные часы – с 12 до 16 часов, а если это необходимо, не забывайте про головной убор;После возвращении с моря неспешите бежать к стилисту – дайте волосам прийти в себя, акклиматизироваться.Недели будет достаточно. У мастера постарайтесь действовать без фанатизма –уберите длину 3-4 см, именно она, как правило, бывает больше всего повреждена;Для более быстроговосстановления волос и кожи головы – рекомендуется делать маски из сквалановогомасла. Это многофункциональное средство для увлажнения и питания, прекрасновпитывается, увлажняет и питает и волосы, и кожу головы, не оставляя привычныхмасляных следов.