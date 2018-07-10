Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившееся видео столкновения автомобилей Nissan и Renault. Водитель машины японской марки, даже не пытаясь затормозить, врезался в стоящий седан на полном ходу.

Необычная авария произошла 9 июля в Калуге, когда столкнулись два автомобиля — Nissan и Renault. Водитель машины японской марки, двигаясь в левой полосе, не заметил белый седан, который остановился чтобы уступить дорогу перед своим поворотом.Водитель Nissan даже не пытался затормозить и на полном ходу врезался в Renault. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Также в ДТП пострадал один человек, о его состоянии не сообщается.