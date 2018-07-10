Безобидные, на первый взгляд, вещи могут представлять смертельную опасность. Кассовые чеки, которые ежедневно держат в руках люди, содержат ядовитые вещества, вызывающие тяжелые недуги, выяснили медики.

Безобидные, на первый взгляд, вещи могут представлять смертельнуюопасность. Кассовые чеки, которые ежедневно держат в руках люди, содержатядовитые вещества, вызывающие тяжелые недуги, выяснили медики.Покрытая язвами кожа и выпавшие волосы – с такими симптомамиобращаются к врачам пациенты, долго работавшие с кассовыми аппаратами. Каквыяснили ученые, все дело в обычных кассовых чеках.Почти 90% квитанций содержат крайне опасное соединениефенола с ацетоном – бисфенол. На производстве с этим веществом работают вперчатках. Достаточно просто прикоснуться – и яд через кожу попадает в дерму,оттуда в кровь и далее во все органы. Даже небольшой концентрации – такой, какна обычной квитанции – хватает, чтобы при постоянном контакте спровоцироватьразвитие самых серьезных заболеваний.В списке недугов, которые вызывает этот яд – аутизм,рассеянный склероз, рак кожи и молочных желез. Вред наносится и репродуктивнойсистеме, именно бисфенол зачастую определяется как причина выкидышей ипатологий новорожденных.О вреде бисфенола известно, но сейчас он запрещен только дляматериалов, которые используют в упаковке детского питания. Пищу для малышей продаюттолько в стеклянной таре.А вот со взрослыми можно не церемониться. Яд не только начеках, которые мы берем у кассира в супермаркете или на заправке. Бисфенолсодержится в пластиковой посуде и бутылках, контейнерах для еды. В США опасноевещество на чеках нейтрализуют, добавляя в состав материала витамин С, сообщаетРен ТВ.