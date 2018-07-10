Безобидные, на первый взгляд, вещи могут представлять смертельную
опасность. Кассовые чеки, которые ежедневно держат в руках люди, содержат
ядовитые вещества, вызывающие тяжелые недуги, выяснили медики.
Безобидные, на первый взгляд, вещи могут представлять смертельную
опасность. Кассовые чеки, которые ежедневно держат в руках люди, содержат
ядовитые вещества, вызывающие тяжелые недуги, выяснили медики.
Покрытая язвами кожа и выпавшие волосы – с такими симптомами
обращаются к врачам пациенты, долго работавшие с кассовыми аппаратами. Как
выяснили ученые, все дело в обычных кассовых чеках.
Почти 90% квитанций содержат крайне опасное соединение
фенола с ацетоном – бисфенол. На производстве с этим веществом работают в
перчатках. Достаточно просто прикоснуться – и яд через кожу попадает в дерму,
оттуда в кровь и далее во все органы. Даже небольшой концентрации – такой, как
на обычной квитанции – хватает, чтобы при постоянном контакте спровоцировать
развитие самых серьезных заболеваний.
В списке недугов, которые вызывает этот яд – аутизм,
рассеянный склероз, рак кожи и молочных желез. Вред наносится и репродуктивной
системе, именно бисфенол зачастую определяется как причина выкидышей и
патологий новорожденных.
О вреде бисфенола известно, но сейчас он запрещен только для
материалов, которые используют в упаковке детского питания. Пищу для малышей продают
только в стеклянной таре.
А вот со взрослыми можно не церемониться. Яд не только на
чеках, которые мы берем у кассира в супермаркете или на заправке. Бисфенол
содержится в пластиковой посуде и бутылках, контейнерах для еды. В США опасное
вещество на чеках нейтрализуют, добавляя в состав материала витамин С, сообщает
Рен ТВ.