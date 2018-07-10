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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-kompaniya-nissan-priznalas-v-falsifikaciyax-pokazatelej-toksichnosti.html" target="_blank">Компания Nissan призналась в фальсификациях показателей токсичности</a> - Японская компания Nissan официально заявила, что фальсифицировала данные об уровне вредных выбросов и расходе топлива для более, чем 900 автомобилей. Однако, вероятнее всего, виновниками скандала назначат неквалифицированных исполнителей.