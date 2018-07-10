Также вырастет сумма представительских расходов

Также вырастет сумма представительских расходовВ Костроме поднимут зарплату чиновникам. Депутаты проголосовали «за». Известно, что увеличение составит 4% от суммы должностного оклада.Также в городе увеличится сумма представительских расходов. Это те средства, которые выделяют из бюджета Костромы на прием официальных гостей.Зарплата увеличится у муниципальных служащих. Необходимость повышения объясняется ростом инфляции. Как утверждает заместитель главы администрации Илья Смирнов, в последний раз оклады менялись в январе 2012 года.От величины оклада также зависит размер премий и другие выплаты.