Очень быстро развивается ситуация вокруг перехода лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду в итальянский Ювентус. Менее недели назад появилась инсайдерская информация о том, что португалец готов поменять мадридский Реал на Старую синьору. И вот – все подтвердилось.

Очень быстро развивается ситуация вокруг перехода лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус". Менее недели назад появилась инсайдерская информация о том, что португалец готов поменять мадридский "Реал" на "Старую синьору". И вот – все подтвердилось."Реал" сообщил, что Роналду покидает стан "Королевского клуба". "Ювентус" подтвердил, что переход согласован. Несколькими часами ранее Football Italia сообщил, что агент игрока Жорже Мендеш прилетел в Грецию, где отдыхает португалец и куда сегодня президент "Юве" Андреа Аньелли.И вот стороны завершили сделку. Финансовая сторона нового контракта Роналду будет озвучена позднее, но сообщалось, что "Реал" принял предложение "Ювентуса" по трансферу нападающего за компенсацию в 100 млн евро.