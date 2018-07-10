Российский хоккеист Тампы-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров продолжит свои выступления в клубе после того, как продлил действующий контракт. Соглашение между сторонами рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона 2019/20.

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров продолжит свои выступления в клубе после того, как продлил действующий контракт. Соглашение между сторонами рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона 2019/20.Средняя зарплата 25-летнего россиянина будет равняться 9,5 миллионов долларов в год, сообщает Спорт24 со ссылкой на официальный сайт "молний". Таким образом, оклад нападающего увеличился в два раза – его прежний заработок равнялся 4,7 миллионам долларов."Я искренне благодарен руководителям клуба за оказанное доверие и за то, что следующие восемь лет я проведу в клубе, — сказал Кучеров. – Благодарен команде и нашим поклонникам за поддержку, а наша домашняя арена стала для меня домом".Напомним, что Кучеров выступает за "Тампу" с 2013 года. За пять лет он сыграл за "молний" 365 матчей, забросив 147 шайб.