Поведение хорватского футболиста, который, несмотря на санкции FIFA, продолжает публиковать провокационные видео, удивило общественность. Оппозиционно настроенные граждане даже решили, что его подкупили, чтобы он скомпрометировал сборную Хорватии на ЧМ-2018. Однако эксперты нашли более простое объяснение.

Поведение хорватского футболиста, который, несмотря насанкции FIFA, продолжаетпубликовать провокационные видео, удивило общественность. Оппозиционнонастроенные граждане даже решили, что его подкупили, чтобы он скомпрометировал сборнуюХорватии на ЧМ-2018. Однако эксперты нашли более простое объяснение.Действия Домагоя Виды вполне естественны для усташей -балканского аналога бандеровцев. Он просто показал свою суть. Благодаря своимвыходкам защитник сборной Хорватии претендует на звание "идиот года"– обойдя при этом даже президента Украины Петра Порошенко, считает публицист,политолог Армен Гаспарян."Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным,чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезнаязаявка на титул "клинический м...к – 2018". Даже Порошенко отстает",– написал эксперт в соцсети Twitter.Гаспарян поясняет, что "усташи-домобраны" – это бандеровцыБалкан. "Каратели и мрази, убившие до 800 тыс сербов. Посему – завтратолько за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ!", – заключаетполитолог.Скандал разразился из-за видео, которое опубликовалифутболисты после выигрыша в четвертьфинале ЧМ-2018 у сборной России. ДомагойВида и один из членов делегации Огнен Вукоевич заявили, что посвящают своюпобеду Киеву. При этом Вида выкрикнул лозунг националистов – "СлаваУкраине!".За свою политическую выходку оба были наказаны. Вукоевичпозже публично признал свою вину -заявив, что понимает двусмысленность лозунга. Однако Домагой Вида продолжилпровокации. В Сети появилось видео, на котором футболист поет "Белград,гори!", напоминает "Царьград".