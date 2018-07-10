Поведение хорватского футболиста, который, несмотря на
санкции FIFA, продолжает
публиковать провокационные видео, удивило общественность. Оппозиционно
настроенные граждане даже решили, что его подкупили, чтобы он скомпрометировал сборную
Хорватии на ЧМ-2018. Однако эксперты нашли более простое объяснение.
Поведение хорватского футболиста, который, несмотря на
санкции FIFA, продолжает
публиковать провокационные видео, удивило общественность. Оппозиционно
настроенные граждане даже решили, что его подкупили, чтобы он скомпрометировал сборную
Хорватии на ЧМ-2018. Однако эксперты нашли более простое объяснение.
Действия Домагоя Виды вполне естественны для усташей -
балканского аналога бандеровцев. Он просто показал свою суть. Благодаря своим
выходкам защитник сборной Хорватии претендует на звание "идиот года"
– обойдя при этом даже президента Украины Петра Порошенко, считает публицист,
политолог Армен Гаспарян.
"Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным,
чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезная
заявка на титул "клинический м...к – 2018". Даже Порошенко отстает",
– написал эксперт в соцсети Twitter.
Гаспарян поясняет, что "усташи-домобраны" – это бандеровцы
Балкан. "Каратели и мрази, убившие до 800 тыс сербов. Посему – завтра
только за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ!", – заключает
политолог.
Скандал разразился из-за видео, которое опубликовали
футболисты после выигрыша в четвертьфинале ЧМ-2018 у сборной России. Домагой
Вида и один из членов делегации Огнен Вукоевич заявили, что посвящают свою
победу Киеву. При этом Вида выкрикнул лозунг националистов – "Слава
Украине!".
За свою политическую выходку оба были наказаны. Вукоевич
позже публично признал свою вину -
заявив, что понимает двусмысленность лозунга. Однако Домагой Вида продолжил
провокации. В Сети появилось видео, на котором футболист поет "Белград,
гори!", напоминает "Царьград".