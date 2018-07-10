Чем ближе президентские выборы на Украине, тем острее встает вопрос – куда сбежит от правосудия Петр Порошенко. Очевидно, что победить ему не удастся, а по старой, доброй традиции, вновь избранный лидер начнет зачистку политического пространства.

Чем ближе президентские выборы на Украине, темострее встает вопрос – куда сбежит от правосудия Петр Порошенко. Очевидно, чтопобедить ему не удастся, а по старой, доброй традиции, вновь избранный лидерначнет зачистку политического пространства.Выборы в Незалежной пройдут в 2019 году. Аналитики гадают, где найдетсвое спасение действующий президент. Согласно последней версии, замаливать грехи своего непутевого правления ПетрАлексеевич собрался не где-нибудь, а в соседней Белоруссии, вгостях у Александра Лукашенко.О запасномаэродроме Порошенко в Полесье пишет в своем блоге украинскийполитический обозреватель АлександрДубинский. "Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенкопосле отставки (добровольной или принудительной). По многим признакам,страна, которая может его принять, – это Беларусь", – написалжурналист.На такуювозможность, как считает Дубинский, указывает выкуп белорусским Нацбанкомдочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была быневозможной, пишет издание "Свободная пресса".Напомним,что Белоруссия дала убежище президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле2010 года. Мало того, он даже получил белорусское гражданство. Вполневероятно, что добрый батька спасет и своего ближайшего соседа. К тому же не такдавно Порошенко назвал президента Белоруссии добрым другом.Вопрос в том – как на этопосмотрит Россия. В последнее время отношения Москвы и Минска несколькоохладели. Сыграли свою роль и жесткие заявления Лукашенко, и действия России награнице. Но, очевидно, что после очередной встречи президентов все встанет насвои места, вот только удастся ли батьке договориться с Путиным о спасенииПорошенко – не известно.