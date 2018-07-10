Чем ближе президентские выборы на Украине, тем
острее встает вопрос – куда сбежит от правосудия Петр Порошенко. Очевидно, что
победить ему не удастся, а по старой, доброй традиции, вновь избранный лидер
начнет зачистку политического пространства.
Чем ближе президентские выборы на Украине, тем
острее встает вопрос – куда сбежит от правосудия Петр Порошенко. Очевидно, что
победить ему не удастся, а по старой, доброй традиции, вновь избранный лидер
начнет зачистку политического пространства.
Выборы в Незалежной пройдут в 2019 году. Аналитики гадают, где найдет
свое спасение действующий президент. Согласно последней версии, замаливать грехи своего непутевого правления Петр
Алексеевич собрался не где-нибудь, а в соседней Белоруссии, в
гостях у Александра Лукашенко.
О запасном
аэродроме Порошенко в Полесье пишет в своем блоге украинский
политический обозреватель Александр
Дубинский. "Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко
после отставки (добровольной или принудительной). По многим признакам,
страна, которая может его принять, – это Беларусь", – написал
журналист.
На такую
возможность, как считает Дубинский, указывает выкуп белорусским Нацбанком
дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была бы
невозможной, пишет издание "Свободная пресса".
Напомним,
что Белоруссия дала убежище президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле
2010 года. Мало того, он даже получил белорусское гражданство. Вполне
вероятно, что добрый батька спасет и своего ближайшего соседа. К тому же не так
давно Порошенко назвал президента Белоруссии добрым другом.
Вопрос в том – как на это
посмотрит Россия. В последнее время отношения Москвы и Минска несколько
охладели. Сыграли свою роль и жесткие заявления Лукашенко, и действия России на
границе. Но, очевидно, что после очередной встречи президентов все встанет на
свои места, вот только удастся ли батьке договориться с Путиным о спасении
Порошенко – не известно.