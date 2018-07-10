Людмилу Максакову засняли за трапезой в дорогом ресторане. Фотографию опубликовал скандально известный актер и блогер Станислав Садальский.

Людмилу Максакову засняли за трапезой в дорогом ресторане. Фотографию опубликовал скандально известный актер и блогер Станислав Садальский.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский выложил снимок, на котором запечатлел свою подругу, 77-летнюю Людмилу Максакову. Артист снял актрису в тот момент, когда она расправлялась с креветкой, лежащей в тарелке. Вдогонку Садальский обнародовал снимок рекламной акции, проводящейся в этом заведении. Согласно тексту, "лучшее предложение этого лета" обойдется потенциальному клиенту в 5950 рублей.Фотография с поедающей морепродукты Максаковой немедленно распространилась в Сети. Интернет-пользователи немедленно отреагировали на фотографию. Комментарии их оказались нелестными. "Ее что пчелы покусали??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Всю пенсию отдала", "Максакова далеко не бедная женщина. И доход пенсией не меряет ", "И конечно же руками в тарелку влезла! Прибррами же всего не выскребешь. Еще наверно панцырь обсмоктала", "Блюдо красивое, бабка нет", – категорично и едко высказались пользователи Сети.Отметим, что Людмилу Максакову и Станислава Садальского связывают долгие годы дружбы. Впрочем, сейчас появились слухи, что отношения их могут кардинально измениться, ведь недавно актриса овдовела – ее второй супруг скончался от обширного инсульта. Петер Андреас Игенбергс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован.