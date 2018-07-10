Эвелина Бледанс появилась на шоу Андрея Малахова Прямой эфир и рассказала сенсационную историю, как родила мертвого ребенка после нападения маньяка. Однако после выхода передачи зрители почему-то обвинили актрису в обмане, и та ответила на негативные отзывы.

Эвелина Бледанс появилась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" и рассказала сенсационную историю, как родила мертвого ребенка после нападения маньяка. Однако после выхода передачизрители почему-то обвинили актрису в обмане, и та ответила на негативные отзывы.Перед выходом передачи на экраны Эвелина Бледанс опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии со съемок ток-шоу Андрея Малахова. На снимках артистка позирует с самим телеведущим, первым мужем Юрием Стыцковским и предполагаемой дочерью Анной Поповой."Сегодня в 17.55 на канале Россия1 своему другу Андрею Малахову я расскажу историю о которой многие годы знали только самые близкие мне люди. Жизнь бывает очень жестока с нами, но мы никогда не должны опускать руки! "Верить в лучшее и не сдаваться"– вот мой девиз! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Эвелина.В ходе передачи после сдачи ДНК-теста выяснилось, что девушка не является биологической родственницей актрисе и ее экс-супругу. А еще Бледанс получила массу негативных комментариев, сводящихся к тому, что та ввела в заблуждение общественность, чтобы заработать побольше денег. "Эвелина , это было конечно разочарование полнейшее 😬😬😬 зачем опускаться до такого уровня ? Малахов , стал просто💩💩💩💩 и даже хуже!", "Палевная халтура!", "Тошниловка, а не передача( хотя Эвелина очень и очень нравится", "Все наиграно, не правдоподобно, не интересное стало шоу)))", "Ну очень просто театрально все. 👎🎩🕶Эвелина не теряйте свое достоинство, это просто дешево!", "Спектакль... дешевый", "Какой талант! Какая актриса!" – так звучала лишь часть негативных отзывов в адрес Бледанс.В итоге, Эвелина прокомментировала обвинения в обмане. "Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии вчера. За неверие в мою историю... Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно– хорошим настроением...." – пожаловалась актриса.Далее Бледанс сообщила о травме. которую получил ее сын Семен. Мальчик страдает синдромом Дауна. "Семик взял в руки большую медузу, а потом видимо потрогал глаз, который покраснел и опух. 😱 доктор сказал, что само пройдет, но я переживаю..." – поделилась беспокойством с фанатами Эвелина.