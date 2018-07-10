Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась о намерениях дочери выйти замуж за футболиста сборной России Дениса Черышева. По словам женщины, ей все равно, кого выберет Ольга, лишь бы она была счастлива.

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась о намерениях дочери выйти замуж за футболиста сборной России Дениса Черышева. По словам женщины, ей все равно, кого выберет Ольга, лишь бы она была счастлива.Пока вся страна находится в эйфории после игры сборной России по футболу на ЧМ-2018, Ольга Бузова ну упускает очередной возможности попасть в заголовки светской хроники. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым 32-летняя артистка положила глаз на другого спортсменагероя чемпионата мира Дениса Черышева.Ольга во всеуслышанье заявила, что готова выйти замуж за футболиста. Несмотря на то, что шансы певицы и телеведущей отбить Дениса у 24-летней красавицы Кристины Кобе стремятся к нулю, журналисты решили узнать, что Ирина Александровна Бузова думает о новом выборе дочери, сообщает ."У Оли замечательное чувство юмора", – похвалила она Ольгу. Ирина объяснила, что заявление артистки – лишь благодарность спортсмену за блестящую игру на мундиале, не более.При этом женщина отметила, что в целом не имеет значения, с кем будет Ольга, лишь бы она была счастлива. "Денис достойный футболист, отлично проявил себя, я оценила его замечательные голы. О его человеческих качествах мне ничего не известно",резюмировала мать Бузовой.Стоит отметить, что о теоретическом браке Ольги и Дениса высказался и отец спортсмена, Дмитрий Черышев. Он недвусмысленно дал понять, что о такой вероятности не может быть и речи, передает телеканал "". "Она больше ничего не предлагала? У Дениса есть девушка. Эти светские походы не для Дениса и не для нас", – остудил пыл артистки Дмитрий.Напомним, что ранее Ольга Бузова заявила в своем Instagram, что готова выйти замуж за игрока сборной России по футболу Дениса Черышева. Поклонники артистки сошлись на том, что новый избранник телеведущей – копия ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова.