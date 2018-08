Потерпев в свое время неудачу с убийцей iPad Surface RT, Microsoft несколько лет выпускала на рынок устройства Surface с топовыми характеристиками и соответствующими ценниками, с одним лишь исключением — в 2015-м вышел Surface 3 на процессорах Atom стоимостью от 500 долларов. Представленная сегодня новинка — Surface Go — продолжает дело Surface 3, но имеет шансы заинтересовать более широкий круг пользователей.

Потерпев в свое время неудачу с "убийцей iPad" Surface RT, Microsoft несколько лет выпускала на рынок устройства Surface с топовыми характеристиками и соответствующими ценниками, с одним лишь исключением — в 2015-м вышел Surface 3 на процессорах Atom стоимостью от 500 долларов. Представленная сегодня новинка — Surface Go — продолжает дело Surface 3, но имеет шансы заинтересовать более широкий круг пользователей.По форм-фактору новый компьютер — классический Surface, то есть планшет в "граненом" корпусе из магниевого сплава со встроенной откидной опорой, а также продающимися отдельно обложкой-клавиатурой и стилусом. Диагональ сенсорного экрана — 10,6 дюйма, разрешение — 1800 на 1200 точек (пропорции 3:2).Планшет использует не требующий активного охлаждения процессор Intel Pentium Gold 4415Y — чип с архитектурой, аналогичной Core 7-го поколения, двумя вычислительными ядрами и максимальной частотой 1,6 ГГц. Базовая модель, оцененная в 399 долларов, получила 4 ГБ оперативной памяти и медленный 64-гигабайтный накопитель eMMC, более продвинутая, за 549 долларов, 8 и 128-гигабайтный SSD, соответственно. Обе модели лишены сотового модема — версии с LTE выйдут позднее в этом году и будут стоить дороже.При этом клавиатуру Surface Go Type Cover за 99 долларов или Surface Go Signature Type Cover с покрытием из алькантары за 129 долларов, стилус Surface Pen (99 долларов, может примагничиваться к ребру корпуса) и мышь Surface Mobile Mouse (35 долларов) придется покупать дополнительно. В Microsoft говорят, что более дорогая версия клавиатуры оснащена клавишами с полноценным ножничным механизмом и ходом 1 мм, поэтому набирать текст на ней не менее удобно, чем на клавиатуре ноутбука. Кроме того, там есть тачпад, который по площади даже больше, чем на аналогичной клавиатуре для Surface Pro.Surface Go оснащен проприетарным коннектором Surface Connector, который используется для зарядки устройства или подключения док-станции. Кроме того, есть порт USB-C версии 3.1, через который можно подзаряжать планшет, подключать накопители и периферию, включая мониторы. Имеется слот для карт microSD и аналоговый аудиоразъем. Весит новый планшет Microsoft без клавиатуры 520 граммов — то есть на 50 граммов больше бюджетного iPad 2018 или 10,5-дюймового iPad Pro.В Microsoft говорят, что от полностью заряженной батареи (емкость 27 ватт-часов) гаджет должен проработать 9 часов. Устройство "из коробки" поставляется с Windows 10 в режиме S — когда доступны только приложения из магазина Windows и единственный браузер — Microsoft Edge. Однако переключиться на обычную Windows 10, совместимую с любым современным ПО, можно бесплатно.Продажи устройства в США и в некоторых других странах начнутся в августе, в Россию Microsoft устройства линейки Surface пока что официально не поставляет.