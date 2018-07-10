Накануне, 9 июля, в Великобритании состоялись крестины Луи – третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На торжественном событии присутствовали и принц Гарри с супругой, американской актрисой Меган Маркл, которая, по мнению общественности, выглядела бледной молью на фоне сияющей Кейт Миддлтон.

Накануне, 9 июля, в Великобритании состоялись крестины Луи – третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На торжественном событии присутствовали и принц Гарри с супругой, американской актрисой Меган Маркл, которая, по мнению общественности, выглядела бледной молью на фоне сияющей Кейт Миддлтон.В королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне 9 июля окрестили маленького Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин. Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди. Принцу традиционно выбрали более двух крестных родителей.На церемонии присутствовали только самые близкие: старшие дети Уильяма и Кейт – четырехлетний Джордж и трехлетняя Шарлотта, родители Миддлтон и семья ее сестры Пиппы. Со стороны Уильяма присутствовал его младший брат, принц Гарри, с супругой Меган Маркл и отец, принц Чарльз.Разумеется, на таком важном мероприятии было множество журналистов. Представители СМИ обратили пристальное внимание на Кейт и Меган. Первая буквально сияла: она широко улыбалась, держа на руках спящего сына. Для таинства Миддлтон облачилась в белое платье простого кроя по фигуре, убрала волосы и надела туфли на шпильке. Кейт дополнила образ необычным головным убором.Что касается Меган Маркл, то она остановила выбор на платье оливково-зеленого цвета с тонким поясом и широкополой шляпе. Не забыла американская актриса о лодочках в тон и перчатках. Согласно мнению эксперта по языку одежды Джуди Джеймс, Меган нарочно облачилась в платье приглушенного оттенка, чтобы "не перетягивать внимание", сообщает Daily Mail.Комментаторы не упустили возможности позлорадствовать. "Кейт, как невеста в этом кокошнике :))", "ММ мрачновато одели", "она вообще так чужеродно смотрится, нкиак не могу привыкнуть", "да, цвет солдатской формы у ММ несколько не в тему, все остальные дамы там в светлой одежде", "Отлично Кейт выглядит, есть немного морщин, но они ей идут...", "У ММ походка типичной б.... ки.. Виляет задом призывно...", "Меган прям моль бледная на фоне Кейт (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.