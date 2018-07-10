Громкий скандал певицы Лолиты Милявской с продюсером Еленой Кипер завершился победой исполнительницы. Об этом звезда сообщила в соцсетях.

Громкий скандал певицы Лолиты Милявской с продюсером ЕленойКипер завершился победой исполнительницы. Об этом звезда сообщила в соцсетях.Милявская написала в своем Instagram, что ей удалось выигратьсуд над Кипер. Лолита доказала, что продюсер не является автором ее хитов,среди которых песни "Ориентация – север" и "На Титанике"."Мне Жалко, что я быланаивной и, несмотря на иголочки, которые кололи меня много лет назад,просматривая документальный фильм о создании "ТаТу", показанный на одном изтелеканалов, не услышала "об авторе" и, как меня уверяла Елена, "создателе"группы, не нашла даже малейшего упоминания, но все равно верила, что она хотьнаписала "Ориентацию Север". Позже, на гастролях в Америке, я познакомилась сНастоящим Автором песни, и история не соврала... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – написала певица в Сети.Напомним, дрязги Милявской и Кипер начались в феврале 2018 года. Лолитапередала управление над некоторыми своими песнями Елене. По соглашениюисполнительницы и продюсера Милявская должна была получить шесть миллионоврублей авторских отчислений. Однако этих денег звезда так и не увидела."Дура я, что непрочла договор – корила себя тогда Лолита – Предупреждаю всех, и коллег тоже:ребята, читать все-таки надо. И посмотрите на идиотку, которая через три года,опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуемвернуть шесть миллионов рублей".Сегодня артистка ликует, она смогла влепить ответную пощечину бывшей подруге, которая воспользовалась ее доверием. Теперь артистка благодарит адвоката и, потирая ручки, ждет свои миллионы.