Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают политического просветления в британском руководстве по вопросу отношений с Россией, а также разъяснений по поводу ситуации в Солсбери.

В Кремле ожидают "политического просветления" в британском руководстве по вопросу отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, российские власти ждут "каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери"."Совсем недавно президент Путин говорил о том, что, безусловно, рано или поздно эту страницу надо переворачивать. Мы ожидаем, скажем так, политического просветления в Великобритании на этот счет", — сказал он.Кроме того, как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании. По мнению Пескова, вклад Джонсона в развитие отношений с Россией был "весьма скромный, если не сказать большего".Джонсон объявил о своей отставке в понедельник. На посту главы МИД он провел два года. Свое решение он объяснил свое отсутствием поддержки в правительстве его идей по Brexit. В своем прошении об отставке Джонсон заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией". Джонсон, как и другой политик – министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, считался одним из самых ярых сторонников выхода Британии из ЕС.