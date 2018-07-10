Житель Владимирской области убил 16-летнюю студентку и спрятал ее тело в шкафу. После этого мужчина несколько дней принимал гостей.
Житель Владимирской области убил 16-летнюю студентку и спрятал ее тело в шкафу. После этого мужчина несколько дней принимал гостей.
По информации следователей, студентка Собинского колледжа ушла из дома и не вернулась. Поиски долгое время не приносили результатов.
По факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело. Правоохранители рассматривали различные версии случившегося.
Позже удалось раскрыть обстоятельства происшествия. Главный подозреваемый был задержан, сообщает .
В ходе расследования полицейские установили, что 24-летний житель Владимирской области отмечал день рождения в компании знакомых, среди которых была и та студентка. После ухода гостей, находясь в сильном алкогольном опьянении, он поссорился с 16-летней девушкой.
Во время конфликта мужчина задушил ее, после чего спрятал тело в шкаф. Вещи несовершеннолетней жертвы парень выбросил на помойку.
Труп несколько дней находился в шкафу. Стоит отметить, что все это время молодой человек с радостью принимал гостей и продолжал веселиться. Позже он переместил тело в заброшенную котельную и забросал строительным мусором.
В отношении мужчины была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая выявила расстройство личности. При этом подсудимый является вменяемым и может отвечать за содеянное.