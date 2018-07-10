Житель Владимирской области убил 16-летнюю студентку и спрятал ее тело в шкафу. После этого мужчина несколько дней принимал гостей.

Житель Владимирской области убил 16-летнюю студентку и спрятал ее тело в шкафу. После этого мужчина несколько дней принимал гостей.По информации следователей, студентка Собинского колледжа ушла из дома и не вернулась. Поиски долгое время не приносили результатов.По факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело. Правоохранители рассматривали различные версии случившегося.Позже удалось раскрыть обстоятельства происшествия. Главный подозреваемый был задержан, сообщает .В ходе расследования полицейские установили, что 24-летний житель Владимирской области отмечал день рождения в компании знакомых, среди которых была и та студентка. После ухода гостей, находясь в сильном алкогольном опьянении, он поссорился с 16-летней девушкой.Во время конфликта мужчина задушил ее, после чего спрятал тело в шкаф. Вещи несовершеннолетней жертвы парень выбросил на помойку.Труп несколько дней находился в шкафу. Стоит отметить, что все это время молодой человек с радостью принимал гостей и продолжал веселиться. Позже он переместил тело в заброшенную котельную и забросал строительным мусором.В отношении мужчины была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая выявила расстройство личности. При этом подсудимый является вменяемым и может отвечать за содеянное.