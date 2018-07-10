Очевидцы сняли на видео развязку конфликта между представительницами слабого пола: когда девушки подрались, на помощь одной из них поспешил мужчина и дважды ударил ее оппонентку ногой по лицу. Пострадавшая упала в глубокий обморок.

Очевидцы сняли на видео развязку конфликта, произошедшего вчера, 9 июля, в Тверской области между представительницами слабого пола неподалеку от местного бара.Поссорились две девушки, а затем и подрались. На помощь одной из них поспешил мужчина и, недолго думая, дважды ударил ее оппонентку ногой по лицу, в результате чего пострадавшая упала в глубокий обморок.В настоящее время она находится в больнице с ушибами и сотрясением мозга. По факту избиения она намеревается обратиться в полицию и подать соответствующее заявление.