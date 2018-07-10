Сборная Англии по футболу получит дополнительную поддержку на полуфинальном матче чемпионата мира против Хорватии. В Москву, где состоится поединок, собираются прилететь свыше 10 тысяч английских болельщиков.

Сборная Англии по футболу получит дополнительную поддержку на полуфинальном матче чемпионата мира против Хорватии. В Москву, где состоится поединок, собираются прилететь свыше 10 тысяч английских болельщиков.Англичан впечатлили успехи своей национальной сборной, которая впервые за последние годы имеют возможность выйти в финал мирового первенства. И несмотря на призывы к бойкоту мундиаля со стороны британских властей фанаты "трех львов" приедут в Россию в столь огромном количестве. Отметим, что на предыдущих матчах сборной Англии на чемпионате мира поддерживало порядка трех тысяч поклонников английского футбола.Напомним, что полуфинал чемпионата мира между Англией и Хорватией состоится 11 июля на столичном стадионе "Лужники". Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт 33Live.RuRu и телеканал "Россия 1".