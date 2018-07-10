Спасатели приступили к третьей по счету операции по выводу из пещеры детей, заблокированных наводнением. Специалисты рассчитывают полностью завершить эвакуацию ко вторнику, выведя на поверхность остающихся в неволе подростков и их тренера,.

Спасатели приступили к третьей по счету операции по выводу из пещеры детей, заблокированных наводнением. Специалисты рассчитывают полностью завершить эвакуацию ко вторнику, выведя на поверхность остающихся в неволе подростков и их тренера,.Спасатели стараются завершить операцию, пока для этого существуют благоприятные погодные условия. Международной команде пловцов уже удалось вывести вторуюгруппу "узников пещеры" в составе четырех человек.Представитель Минздрава Таиланда заявил, что все эвакуированные дети чувствуют себя хорошо. При этом отмечается, что у двух человек выявлено подозрениена легочную инфекцию, передает "Интерфакс"Медики сделали такие выводы после результатов проведенныханализов крови. Наличие инфекции у двоих человек подтвердило рентгеновскоеобследование, пишет "".В министерстве здравоохранения Таиланда отметили, что в данный момент состояние восьми эвакуированных детей оценивается как хорошее. Ни у одного изних не отмечается повышение температуры.Несмотря на это каждому из подростков, кто провел в заточении более двух недель, придется остаться в больницееще на неделю. Дети уже получили витамин B и вакцину от бешенства.Напомним, что 12 подростков из состава юношеской футбольной команды и ихтренер пропали без вести в пещере Кхао Луанг на территории заповедника "Понг Пха". У затопленного дождями входа в пещеру сотрудники заповедникаобнаружили 11 велосипедов и один мотоцикл, а также личные вещи и спортинвентарь.Через несколько дней началась операция по их поискам, к которой был подключен спецназ ВМСТаиланда. Послеэтого обнаруженых подростков и тренера стали снабжать едой и кислородом. Во время одной из таких операций погиб спасатель-доброволец, присоединившийся к эвакуации.