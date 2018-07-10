Спасатели приступили к третьей по счету операции по выводу из пещеры детей, заблокированных наводнением. Специалисты рассчитывают полностью завершить эвакуацию ко вторнику, выведя на поверхность остающихся в неволе подростков и их тренера,.
Спасатели приступили к третьей по счету операции по выводу из пещеры детей, заблокированных наводнением. Специалисты рассчитывают полностью завершить эвакуацию ко вторнику, выведя на поверхность остающихся в неволе подростков и их тренера,.
Спасатели стараются завершить операцию, пока для этого существуют благоприятные погодные условия. Международной команде пловцов уже удалось вывести вторую
группу "узников пещеры" в составе четырех человек.
Представитель Минздрава Таиланда заявил, что все эвакуированные дети чувствуют себя хорошо. При этом отмечается, что у двух человек выявлено подозрение
на легочную инфекцию, передает "Интерфакс"
Медики сделали такие выводы после результатов проведенных
анализов крови. Наличие инфекции у двоих человек подтвердило рентгеновское
обследование, пишет "".
В министерстве здравоохранения Таиланда отметили, что в данный момент состояние восьми эвакуированных детей оценивается как хорошее. Ни у одного из
них не отмечается повышение температуры.
Несмотря на это каждому из подростков, кто провел в заточении более двух недель, придется остаться в больнице
еще на неделю. Дети уже получили витамин B и вакцину от бешенства.
Напомним, что 12 подростков из состава юношеской футбольной команды и их
тренер пропали без вести в пещере Кхао Луанг на территории заповедника "Понг Пха". У затопленного дождями входа в пещеру сотрудники заповедника
обнаружили 11 велосипедов и один мотоцикл, а также личные вещи и спортинвентарь.
Через несколько дней началась операция по их поискам, к которой был подключен спецназ ВМС
Таиланда. После
этого обнаруженых подростков и тренера стали снабжать едой и кислородом. Во время одной из таких операций погиб спасатель-доброволец, присоединившийся к эвакуации.