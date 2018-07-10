Президент Украины строит амбициозные планы по поводу предстоящей 16 июля встречи американского лидера Дональда Трампа и российского коллеги Владимира Путина. Он пожелал Трампу вернуть президента России на путь истинный.

Президент Украины строит амбициозные планы по поводу предстоящей 16 июля встречи американского лидера Дональда Трампа и российского коллеги Владимира Путина. Онпожелал Трампу вернуть президента России на "путь истинный".В своей статье для газеты Financial Times Порошенко написал о том, что переговоры глав двух государств – это очередное подтверждение того, что Украина находится на острие европейской и мировой политики. Из встречи Трампа и Путина президент Украины явно надеется извлечь для себя выгоду.Порошенко напомнил, что именно 16 июля в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Он добавил, что вызовы, с которыми столкнулась Незалежная, являются огромными. При этом, по его словам, время для облегчения давления на Россию еще не настало.Материал дополняется